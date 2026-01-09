မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့၌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၈)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ နိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုခြင်းအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်

(၄-၁-၂၀၂၆၊ နယူးဒေလီ)
၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ (၇၈)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခါသမယတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံတင် အခမ်းအနားနှင့် နိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုပွဲ အခမ်းအနားကို မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦး ဦးဆောင်၍ မြန်မာသံရုံး၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ရုံး အရာထမ်း၊ အမှူထမ်းများမှ နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအား အလေးပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက် လာသူများကို အစားအသောက်များဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။