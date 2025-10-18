Embassy News

မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့မှ သံရုံးဝန်ထမ်းများ ၂၀၂၅ ခုနှစ် အာဆီယံဈေးရောင်းပွဲတော်တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲ (၁၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်)

MOFA

(၁၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ နယူးဒေလီ)

ASEAN New Delhi Committee (ANDC) ၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ မလေးရှားသံရုံးက ကြီးမှူး ကျင်းပသည့် ၂၀၂၅ ခုနှစ် အာဆီယံဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ ရက်နေ့ ၁၂၀၀ နာရီ အချိန်တွင် မလေးရှားသံရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံးဝန်ထမ်း မိသားစုများ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးသည် အာဆီယံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အတူ အခမ်းအနားကို ဖဲကြိုးဖြတ်၍ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပြီး အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးခဲ့ ကြပါသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံသံရုံးများက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် ရိုးရာသီချင်းများဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါသည်။ အာဆီယံဈေးရောင်းပွဲတော်ကို နေ့လယ်(၁၂၀၀)အချိန်မှ ညနေ(၁၆၀၀)အချိန်ထိ ကျင်းပ ခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး၊ နယူးဒေလီမြို့မှ မြန်မာ့ရိုးရာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ ထမင်းကြော်တို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး ပြခန်းတွင် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု လက်မှုပစ္စည်းများ၊ မြန်မာ့ ကျောက်စိမ်းရတနာများနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေးစာစောင်များကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။