မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်က ReCAAP ISC အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာအား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၁၃-၂-၂၀၂၅ ရက်)

(၁၃-၂-၂၀၂၅ ရက်၊ စင်ကာပူ)

စင်ကာပူမြို့၊ မြန်မာသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ် ဦးဇော်ဇော်စိုးသည် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ စင်ကာပူမြို့မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့် Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) Information Sharing Centre ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Mr. Krishnaswamy Natarajan အား ၁၃-၂-၂၀၂၅ ရက် ၁၀၃၀ နာရီတွင် စင်ကာပူမြို့၊ မြန်မာသံရုံး၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံက Mr. Krishnaswamy Natarajan ၏ ReCAAP ISC အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအဖြစ် စင်ကာပူမြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မှုများအပေါ် ဂုဏ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ReCAAP ISC အကြား ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည့်ကိစ္စ၊ လာမည့် (၁၉) ကြိမ်မြောက် ReCAAP ISC ၏ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အစည်းအဝေးကိစ္စတို့နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။