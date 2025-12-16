မြန်မာသံရုံး၊ ကူဝိတ်မြို့မှ ASEAN Winter Market တွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲ

(၁၅-၁၂-၂၀၂၅ရက်၊ ကူဝိတ်)
၂၀၂၅ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ASEAN Winter Market ဈေးရောင်းပွဲကို ASEAN Committee in Kuwait (ACK) ၏ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် ကူဝိတ် မြို့ရှိ အင်ဒိုနီးရှားသံရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး၊ ကူဝိတ်မြို့မှ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ ကူဝိတ်ပြည်သူများအား အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတမ်းများကို ပြသရန် ရည်ရွယ်၍ ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သံရုံးများက ယခုဈေးရောင်းပွဲကို ပူးပေါင်းစီစဉ် ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ASEAN Winter Market တွင် ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဘရူနိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်တို့မှ ထုတ်ကုန်များ၊ လက်မှု ပစ္စည်းများ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့် ရိုးရာအစားအစာများကိုရောင်းချခဲ့ကြ ပါသည်။ မြန်မာဆိုင်ခန်း၌ ကူဝိတ်ရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းက မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာများကို ရောင်းချခဲ့ပြီး၊ မြန်မာသံရုံးမှ မြန်မာ့ယွန်းထည်များကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါသည်။ ASEAN Winter Market ဈေးရောင်းပွဲ၌ ဆိုင်ခန်းများအပြင် ရိုးရာအကများ၊ သီဆိုဖျော်ဖြေမှု များဖြင့်လည်း တင်ဆက်ခဲ့ကြပြီး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်များဖြင့်လည်း လာရောက်လာသူများကို ဆုပစ္စည်းများလက် ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါဈေးရောင်းပွဲဖွင့်ပွဲသို့ သံတမန်အဖွဲ့ နာယကအပါအဝင် ကူဝိတ်ရှိ အာရှနိုင်ငံများ၏ သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် သံတမန် များလည်း တက်ရောက် ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။