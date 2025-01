မြန်မာသံရုံး၊ဖနောင်ပင်မြို့မှ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ (၇၇)နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ဖနောင်ပင်မြို့၊ Raffles Hotel တွင် ကျင်းပ (၂၃-၁-၂၀၂၅ ရက်)

(၂၃-၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ဖနောင်ပင် )

မြန်မာသံရုံး၊ ဖနောင်ပင်မြို့အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ (၇၇)နှစ် မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ ညနေ ၁၈၀၀ နာရီမှ ၂၀၀၀ နာရီအထိ ဖနောင်ပင်မြို့၊ Raffles Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Huot Hak နှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းရေးရာဝန်ကြီး H.E. Mr. Hun Many၊ အထက်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဝါရင့်ဝန်ကြီး H.E. Mr. Sry Thama rong၊ ဝန်ကြီးချုပ်အတွက် တွဲဖက်ဝန်ကြီး H.E. Mr. Preap KOL တို့အပါအဝင် ကမ္ဘောဒီးယားအထက်လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ လက်ထောက်ဝန်ကြီးများ၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖနောင်ပင်မြို့အခြေစိုက်နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှသံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့် သံတမန်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကမ္ဘောဒီးယားရောက်မြန်မာ နိုင်ငံသားများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့်ဧည့်သည်တော်များ စုစုပေါင်း(၁၅၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးကျော်စိုးမင်းနှင့် အထူးဧည့်သည်တော် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Mr. Huot Hak တို့က အသီးသီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ သံအမတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအတွက် မည်မျှအနှစ်သာရပြည့်ဝသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သည်ကိုအကျဉ်းပြောကြားခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးချိန်မှစတင်၍ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးနှင့် တန်းတူညီမျှမှုနှင့် အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုအခြေခံကာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့သည့် ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှအစပြု၍ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ နားလည်မှုနှင့် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် တူညီသည့်တန်ဖိုးထားမှုများဖြင့် လိုအပ်ချိန်တိုင်း စိတ်ရင်းအမှန်ဖြင့်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများနှင့် အဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်များက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုသာမက ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ရိုးရာအစဉ်အလာ၊ အနုပညာ၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအစရှိသည်တို့တွင် များစွာတူညီမှုရှိကြသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြ သည့်အလျောက် အဆိုပါကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်(၅)ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသကဲ့သို့ တူညီဆန္ဒ(၅)ချက်အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်လည်းဆက်လက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် အပြုသဘောဆောင်စွာ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေနိုင်ငံများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အထူးဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက ကမ္ဘောဒီးယား-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးနှစ်(၇၀)ကျော်ကာလအတွင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးကူညီဖေးမခဲ့ကြသည်များနှင့်ပတ်သက်၍ သံအမတ်ကြီးအားထောက်ခံပြောကြားခဲ့ပြီး အနာဂတ်တွင်လည်း အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိကအလွှာအသီးသီးတွင် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ကဏ္ဍစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ကိုပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဘုံအကျိုးစီးပွားကို တိုးမြှင့်သင့်ကြောင်း၊ အထူးသဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများမှာ ကွာဟမှုမရှိသည့်အပြင် ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်အထင်ကရနေရာများစွာနှင့် ရေမြေတောတောင်သဘာဝရှုခင်းများပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိကြသည့်အတွက် ခရီးသွားကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုမြှင့်တင်သင့်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာကြသူများနှင့် အမှတ်တရ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများအား မြန်မာ့အလှ၊ မြန်မာ့ရှုခင်းနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများပါဝင်သည့် ရုပ်သံဖိုင်အားပြသလျက် မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်ဟင်းခါးအပါအဝင် စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

