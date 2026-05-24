မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ် ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင် သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ AI Singapore နှင့် ASEAN Foundation တို့ကကြီးမှူး၍ ၁၉-၅-၂၀၂၆ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူမြို့ရှိ Gardens by the Bay ၌ ကျင်းပခဲ့သော AI Ready ASEAN Youth Challenge Showcase Tour နှင့် Asia Tech X Summit များသို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု လူငယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ Opening Gala Dinner of Asia Tech X Summit သို့ သမ္မတ H.E. Mr. Tharman Shanmugaratnam က ဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။
AI Ready ASEAN Youth Challenge Showcase တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားပြု လူငယ်အဖွဲ့ (၁၁) ဖွဲ့က AI Project များဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) မှ ကျောင်းသူ(၃)ဦးပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအဖွဲ့က တတိယဆု ရရှိခဲ့ပါသည်။ H.E. Mr. Tharman Shanmugaratnam က ဆုရရှိသည့်အဖွဲ့များအား ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်က AI Ready ASEAN Youth Challenge Showcase Tour နှင့် Asia Tech X Summit Opening Gala Dinner သို့ တက်ရောက်(၁၉-၅-၂၀၂၆၊ စင်ကာပူ)
မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ် ဒေါက်တာဇော်မင်းအောင် သည် စင်ကာပူနိုင်ငံ AI Singapore နှင့် ASEAN Foundation တို့ကကြီးမှူး၍ ၁၉-၅-၂၀၂၆ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူမြို့ရှိ Gardens by the Bay ၌ ကျင်းပခဲ့သော AI Ready ASEAN Youth Challenge Showcase Tour နှင့် Asia Tech X Summit များသို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု လူငယ်အဖွဲ့နှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ Opening Gala Dinner of Asia Tech X Summit သို့ သမ္မတ H.E. Mr. Tharman Shanmugaratnam က ဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။