၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်နေ့၊ ညပိုင်းတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Cho Hyun က ဆိုးလ်မြို့အခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများအား ၎င်း၏ နေအိမ်တွင် ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်မောင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါညစာစားပွဲသို့ အာဆီယံ-ကိုရီးယားဗဟိုဌာန၊ အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Kim Jae-shin လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံညစာစားပွဲတွင် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအကြား မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးစတင်ခဲ့သည့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စ၍ယနေ့အထိ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှု များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အနာဂတ်တွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများကိုလည်း ရင်းနှီးစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီးသည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ ဆိုးလ်မြို့အခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများကို တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်(၉-၅-၂၀၂၆ ရက်၊ ဆိုးလ်)
