မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး (၃၂၈) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံကော်မတီ (တိုကျို)အစည်းအဝေးတက်ရောက်

(၁၆-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ တိုကျို)
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသံရုံးမှကြီးမှူး၍ အာဆီယံကော်မတီ(တိုကျို)၏ (၃၂၈) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင် ၎င်းတို့သံရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ထွန်းနှင့်အတူ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများ၊ ဒေသတွင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ၊ အာဆီယံကော်မတီ(တိုကျို)မှ ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် လှုပ်ရှားမှုများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အဆိုပါအစည်းအဝေးနှင့်တစ်ဆက်စပ်တည်း အာဆီယံကော်မတီ(တိုကျို)နှင့် the Center for Global Outreach at the Japan Instiute of International Affairs(JIIA) ၏ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သံအမတ်ကြီး Mr. Takio Yamada တို့အကြား Lunch Talk ဆွေးနွေးပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် Mr. Takio Yamada နှင့် အာဆီယံအမတ်ကြီးများက အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့အကြား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှရပါသည်။