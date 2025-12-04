မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/သံအမတ်ကြီးသည် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး၊ ဘယ်လာရုစ်သံအမတ်ကြီး၊ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး၊ ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီးနှင့် တီမောလက်စ်တေ သံအမတ်ကြီးတို့အား သွားရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်

(၂-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ဆိုးလ်)
မြန်မာသံရုံးယာယီတာဝန်ခံ/ သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်မောင်သည် ၂၈-၁၁-၂၀၂၅ ရက်နေ့ တွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး H.E. H.E. Georgy ZINOVIEV အား လည်းကောင်း၊ ၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘယ်လာရုစ်သံအမတ်ကြီး H.E. Andrew Chernetsky နှင့်ထိုင်းသံအမတ်ကြီး H.E. Tanee Sangrat တို့အားလည်းကောင်း၊ ၂-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ဖိလစ်ပိုင်သံအမတ်ကြီး H.E. Bernadette Therese C. Fernandez နှင့် တီမောလက်စ်တေသံအမတ်ကြီး H.E. Antonio DE SA BENEVIDES တို့အားလည်းကောင်း ၎င်းတို့ ၏ သံရုံးများသို့သွားရောက်၍ အသီးသီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာသံအမတ်ကြီးမှ နှစ်နိုင်ငံအကြား ခိုင်မာသောချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှု များဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခွင့်အလမ်းများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန်ကိစ္စ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပေါ်တိုး တက်မှုအခြေအနေများနှင့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေမှု၊ ဆိုးလ်မြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သံအမတ်ကြီးများနှင့် နှစ်နိုင်ငံကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန်တို့ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
