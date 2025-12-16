မြန်မာသံရုံးမှ အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသည့် နိုင်ငံသား (၁) ဦးအား နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး လေကြောင်းဖြင့် ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း 

(၁၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ အဒစ်အဘာဘာမြို့)
အဒစ်အဘာဘာမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးသည် အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား (၁) ဦးအား နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားအကျိုး ဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် အဒစ်အဘာဘာမြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်မှ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအဖွဲ့တို့နှင့် ညှိနှိုင်းကာ ၁၀-၁၂-၂၀၂၅ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် အဒစ်အဘာဘာ-ဗန်ကောက်-ရန်ကုန် လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်နိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။