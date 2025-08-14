မြန်မာနိုင်ငံ ငလျင်ဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ငွေလှူဒါန်းမှုများအား ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက လက်ခံရယူ (၁၁-၈-၂၀၂၅ ရက်)

(၁၁-၈-၂၀၂၅ ရက်၊ ဆိုးလ်)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၈-၃-၂၀၂၅ ရက်နေ့က အင်အားရစ်ချက်တာစကေး (၇.၇) ပမာဏရှိ အလွန်ပြင်း ထန်သော ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့အပြားတွင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် ယင်းငလျင်ဘေးသင့်ဒေသများမှ ပြည်သူများအား လိုအပ်သည့် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၁၁-၈-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံရှိ Hwashin Industrial Company Limited ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Jae Muk Jeong က ကိုရီးယားဝမ် သုံးသန်းတိတိ (ဝမ် ၃,၀၀၀,၀၀၀/-) အား မြန်မာသံရုံး၊ ဆိုးလ်မြို့သို့ လာရောက် လှူဒါန်းခဲ့ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသန့်စင်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာနှင့် ဆုတံဆိပ်တို့ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ကာ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလှူဒါန်းငွေအား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ငလျင်ဘေးသင့်ပြည်သူများကို ဆက် လက်ပေးပို့လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။