မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြဝတီမြို့သို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တရားမဝင် ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံခြားသားများအား ပြည်နှင်လွှဲပြောင်းရေးနှင့် နယ်စပ်ဒေသ တရားဉပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာသံရုံးနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗန်ကောက်အခြေစိုက် ပြည်ပသံရုံးအကြီးအကဲတို့အကြား ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

(၁၄-၁-၂၀၂၆ရက်၊ဗန်ကောက်)
ဗန်ကောက်မြို့၊ မြန်မာသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး ဉီးဇော်ဇော်စိုး သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဗန်ကောက်အခြေစိုက် ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်နှင့် တရုတ်သံရုံးတို့မှ သံအမတ်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ၁၂-၁-၂၀၂၆ ရက်နေ့နှင့် ၁၃-၁-၂၀၂၆ ရက်နေ့တို့တွင် အသီးသီးတွေ့ဆုံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြဝတီမြို့သို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တရားမဝင် ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံခြားသားများအား အမြန်ဆုံးနှင့်အပြီးသတ် ပြည်နှင်လွှဲပြောင်းရေး၊ အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းများကို တိုက်ဖျက်နိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေးနှင့် နယ်စပ်ဒေသ တရားဉပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။