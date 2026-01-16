မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့သို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တရားမဝင် ရောက်ရှိနေသည့် ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများအား ဆောလျင်စွာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးက ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး

(၁၆-၁-၂၀၂၆ ရက်၊ နယူးဒေလီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့သို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တရားမဝင် ရောက်ရှိနေပြီး ယနေ့အချိန်အထိ လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံသား(၄)ဦးအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောလျင်စွာ လွှဲပြောင်းလက်ခံရယူ နိုင်ရေးအတွက် သံအမတ်ကြီး ဦးဇော်ဦးသည် ၁၅-၁-၂၀၂၆ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၁၃၀ နာရီ တွင် နယူးဒေလီမြို့ အခြေစိုက် ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံသံရုံးသို့သွားရောက်၍ ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Major General Aloys Bizzindavyiနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ဘူရွန်ဒီနိုင်ငံသား (၄)ဦးအား ဆောလျင်စွာပြန်လည် လက်ခံနိုင်ရေးအတွက် ပြောကြားခဲ့ပြီး လွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။