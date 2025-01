မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သင် သင်တန်းသားများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ မြန်မာသံရုံး၊ တိုကျိုမြို့မှ သံအမတ်ကြီး သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှု

မြန်မာနိုင်ငံမှ နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူလျက်ရှိသည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကြီးကြပ်အဖွဲ့အစည်း Enterprise United Co-operative (EUC) မှ ဖိတ်ကြားလာမှုအရ မြန်မာ သံရုံး၊ တိုကျိုမြို့မှ သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးဟန်သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် MUKAI Construction Co., Ltd. ရုံးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သင် သင်တန်းသားများ ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် တိုကျိုမြို့ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀၀၀ နာရီတွင် သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။

MUKAI Construction Co., Ltd. ရုံးချုပ်တွင် Enterprise United Co-operative (EUC) မှ Chairman, Mr. Hanzaki Kazuhiro မှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ သံအမတ်ကြီး ဦးစိုးဟန်မှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ MUKAI Construction Co., Ltd. ၏ Supreme Advisor Mr. Toshio Mukai မှ နှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားခြင်း၊ MUKAI Construction Co., Ltd. မှ မြန်မာအလုပ်သမားများအား ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းပေးခြင်းနှင့် ခေါ်ယူခန့်ထားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

သံအမတ်ကြီးမှ နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားပြောကြားရာ၌ EUC အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သင် သင်တန်းသားများ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အခြေအနေအား လေ့လာနိုင်ရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိ ကြောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအပါအဝင် သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ကဏ္ဍ၊ အစားအသောက်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ စသည့်ကဏ္ဍအသီးသီး တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သင် သင်တန်းသားများ၊ ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများ၏ ကြိုးစားမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့် အလုပ်ရှင်များ၏ နှစ်သက်သ‌ဘောကျမှုများကို ကြားသိရသည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သင် သင်တန်းသားများအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့် အခွင့်အရေးများ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးလျက် ရှိပါ ကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သံအမတ်ကြီးသည် တိုကျိုမြို့ရှိ Tokiwa Bridge ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ခွင်သို့သွားရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ နည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသားများ ပါဝင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေမှုကို လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း၊ မြန်မာနည်းပညာအလုပ်သင် သင်တန်းသားများအား သံအမတ်ကြီးမှ အားပေးနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ မြန်မာအစားအစာများ လက်ဆောင်ပေး အပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၄း ၀၀ နာရီတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာ ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

မြန်မာသံရုံး၊ တိုကျိုမြို့

၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်