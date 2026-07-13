မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ဖူးပွင့်ကိုကိုသည် ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး the Hon. Mr. Paul Chan Mo-po အား ၉-၇-၂၀၂၆ ရက်၊ ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ၎င်း၏ ဧည့်ခန်း၌ သွားရောက်ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဟောင်ကောင်အကြား စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ အာရှဘဏ္ဍာရေးဖိုရမ်အပါအဝင် ဟောင်ကောင်ဒေသ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဆွေးနွေးပွဲများ၊ အခမ်းအနားများသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ ပိုမိုပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေးနှင့် ဟောင်ကောင်သည် ပြည်ပယွမ်ငွေကြေးဈေးကွက် ဗဟိုချက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်များဖော်ဆောင်ရာတွင် ဟောင်ကောင်၏ ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများမှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေနိုင်ရေးတို့အပေါ် နှစ်ဖက်အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်မှ ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး the Hon. Mr. Paul Chan Mo-po အား သွားရောက်ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံခြင်း (၁၁-၇-၂၀၂၆၊ ဟောင်ကောင်)
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ဖူးပွင့်ကိုကိုသည် ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရ၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး the Hon. Mr. Paul Chan Mo-po အား ၉-၇-၂၀၂၆ ရက်၊ ၁၁:၃၀ နာရီတွင် ၎င်း၏ ဧည့်ခန်း၌ သွားရောက်ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။