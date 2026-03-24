မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် “ RELOOKING BIMSTEC 2025 – Facilitating Cross Border Paperless Trade” ညီလာခံနှင့် အထူးဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်

(၂၀-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ ကော်လ်ကတ္တား)
ကော်လ်ကတ္တားမြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ဦးအောင်အောင်မျိုးသိမ်း သည် ၂၀-၃-၂၀၂၆ ရက်၊ နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်၊ ကော်လ်ကတ္တားမြို့ရှိ Sister Nivedita University-SNU နှင့် အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ Indian Council of World Affairs – ICWA တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်ကျင်းပသည့် “ RELOOKING BIMSTEC 2025– Facilitating Cross Border Paperless Trade” ညီလာခံသို့ ဧည့်သည်တော်အဖြစ် စီးပွားရေးသံမှူးနှင့်အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ညီလာခံ၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့ရှိ BIMSTEC အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ အတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E Amb. Indra Mani Pandey ၊ SNU ၏ အဓိပတိ၊ ICWA မှ Joint Secretary Mr. Abhijit Chakraborty ၊ Research and Information Systems-RIS မှ Dr. Prabir De ၊ Indian Institute of Foreign Trade – IIFT မှ Dr. K Rangarajan တို့ကမိန့်ခွန်းများ အသီးသီး ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကော်လ်ကတ္တားမြို့အခြေစိုက် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ၊ SNU မှ ကျောင်းသားများနှင့် မီဒီယာကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ညီလာခံအတွင်း မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်သည် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် အထိကျင်းပသည့် “ BIMSTEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ကော်လ်ကတ္တားမြို့အခြေစိုက် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များ၏ ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲ” တွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Mr. Jhakka Prasad နှင့် အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးဟောင်း Amb. Sarvajit Chakraborty တို့ လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က အိန္ဒိယ-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုကိစ္စရပ်များကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ အပြင် စာရွက်စာတမ်းမဲ့ကုန်သွယ်မှု (Paperless Trade) တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏အခန်းကဏ္ဍကို အလေးထား ပြောကြားခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာများအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ အရှိန်အဟုန်မြှင့် တင်ရန်နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန်အတွက် TradeNet 2.0 အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော အွန်လိုင်းစနစ်ကို အဓိကလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါစနစ်သည် တင်ပို့သူ/ တင်သွင်းသူမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ တင်သွင်း/တင်ပို့ခွင့်လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုမိန့်များထုတ်ပေးခြင်း ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။