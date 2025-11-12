မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးက Suara Southeast Asian Choir ၏ Spice, Magic & Mystique Concert သို့ ပါဝင်တက်ရောက်(၁၁-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်)

လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးအနေဖြင့် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့အခြေစိုက် Suara Southeast Asian Choir က ကြီးမှူး၍ ၈-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ၂၀:၀၀ နာရီတွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ရှိ St. Basil Catholic Church ၌ ပြုလုပ်သည့် Spice, Magic & Mystique Concert သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ ရိုးရာဓလေ့ဆိုင်ရာ သီချင်းများကို သီဆို ဖျော်ဖြေခဲ့ရာ မြန်မာသီချင်းဖြစ်သည့် “မမဝဝ” သီချင်းကိုလည်း သီဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ တွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့အခြေစိုက် အာဆီယံကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများမှ ပြခန်းများခင်းကျင်း ပြသခဲ့ရာ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးအနေဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းများ၊ ယွန်းထည်များ၊ ချည်ထည်များ၊ ကျောက်စိမ်းလက်ဝတ်ရတနာများကို ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဂီတဖျော်ဖြေ ပွဲသို့ ဧည့်ပရိသတ် ၁၅၀ ကျော်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
