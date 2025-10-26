မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က ဘရာဇီးကောင်စစ်ဝန်ချုပ်အား သွားရောက် မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံ

(၂၁-၁၀-၂၀၂၅၊ ဟောင်ကောင်)
ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသရှိ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ဖူးပွင့်ကိုကိုသည် ဘရာဇီးကောင်စစ်ဝန်ချုပ် H.E. Mr. Wladimir VALLER FILHO အား ၂၀-၁၀-၂၀၂၅ ရက် (၁၁၀၀) နာရီတွင် ဘရာဇီးကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၌ သွားရောက်မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က ဘရာဇီးနိုင်ငံအနေဖြင့် ယခု ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် BRICS ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းနှင့် ပထဝီအနေအထားအရ ဝေးကွာသော်လည်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းလျက် ဘရာဇီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုပ်လုပ်မှု အတွက် နည်းပညာအကူအညီများ ထောက်ပံ့နေမှုများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဦးစွာပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ဘရာဇီးကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က ဟောင်ကောင်ဒေသသို့ ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာကောင်စစ် ဝန်ချုပ်အသစ်အား ကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ဘရာဇီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့မှုများအပေါ် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းနှင့် ၎င်းအနေဖြင့် ဟောင်ကောင်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း လိုအပ်သကဲ့သို့ ပံ့ပိုးကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြား ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။