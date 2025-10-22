မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က China-ASEAN EXPO Secretariat မှ အတွင်းရေးမှူးချုပ်သစ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

(၁၆-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ နန်နင်း)
နန်နင်းမြို့ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဒေါ်ခိုင်ဆုလင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်နင်းမြို့ရှိ China-ASEAN EXPO (CAEXPO) Secretariat တွင် အတွင်းရေးမှူးချုပ်သစ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည့် Mr. Wang Jicai ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား ၁၆-၁၀-၂၀၂၅ ရက်၊ (၁၁၀၀) နာရီ တွင် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က Mr. Wang Jicai အနေဖြင့် China-ASEAN EXPO Secretariat ၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ်သစ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါ ကြောင်း ဦးစွာပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် နှစ်ဖက်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့အကြား ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေများ၊ (၂၂)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့မှုနှင့် ယခုနှစ်အတွေ့အကြုံများအပေါ် အခြေခံ၍ ၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် (၂၃) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သွား မည့် အခြေအနေများနှင့် မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးနှင့် China-ASEAN EXPO Secretariat တို့ အကြား အနာဂတ်တွင် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများကို အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။