(၁၀-၉-၂၀၂၅၊ ချန်ဒူး)
မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချုံချင့်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးကျော်ဇေယျာလင်းသည် ၁၀-၉-၂၀၂၅ ရက်တွင် စီချွမ်းပြည်နယ်၊ ချန်ဒူးမြို့ရှိ Jin Jaing Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၀၂၅ ခုနှစ် စီချွမ်း တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ညီလာခံသို့ တရုတ်ပြည်သူ့နိုင်ငံရေး အတိုင်ပင်ခံ ကွန်ဖရင့် စီချွမ်းပြည်နယ်ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ Mr. Lin Shucheng နှင့် စီချွမ်း ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဧည့်သည်အဖြစ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ စက်မှုနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး Mr. Chathuranga Abeysinghe၊ ချုံချင့်မြို့နှင့် ချန်ဒူးမြို့ အခြေစိုက် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများမှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များနှင့် ကိုယ် စားလှယ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် နိုင်ငံတကာမှ ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါကွန်ဖရင့်ကို စီချွမ်းပြည်နယ်နှင့် တောင်အာရှ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်မည့် အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တစ်ခု တည်ထောင်ရန်၊ စက်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သမားရိုးကျ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအား ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၊ အစိမ်းရောင် စီးပွားရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် ဒေသ ဆိုင်ရာ စီးပွားရေးအသွင်သို့ မြှင့်တင်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။