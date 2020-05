မလေးရှားနိုင်ငံ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံခဲ့

(၁၁-၅-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)

မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီးနောက် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံသား (၃၉၁) ဦးအား မလေးရှားအစိုးရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် Malaysia Airlines စင်းလုံးငှားအထူးလေယာဉ် (၂) စီးဖြင့် ၁၁-၅-၂၀၂၀ ရက်တွင် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ နံနက် ၁၀၂၅ နာရီနှင့် မွန်းလွဲ ၁၅၀၅ နာရီတို့တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ အသီးသီး ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့သည်။

အဆိုပါ ထိန်းသိမ်းခံ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံသားမှန်ကန်မှုစိစစ်၍ မြန်မာသံရုံး၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် ( Certificate of Identity- C of I) ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ မြန်မာသံရုံး၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့နှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းလျက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

၎င်းတို့ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စိစစ်ရေးတို့ကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့မှလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ၎င်းတို့ နေရပ်ပြန်မည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များသို့ သတ်မှတ်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ခေါ်ဆောင်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသများသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ Community Based Facility Quarnatine (၂၁) ရက် ထားရှိနိုင်ရေးကို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့မှလည်းကောင်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။