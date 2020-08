မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေပြီး အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေ

(၇-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)

၁။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်ရန် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း၍ အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ၌ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ ပိတ်သိမ်းခြင်းကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေကြသည့် တရားဝင် မြန်မာအလုပ်သမားများ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာရန် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေကြရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကယ်ဆယ်ရေး/အထူးလေယာဉ်များ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာသံရုံး၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့ နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအရ ကယ်ဆယ်ရေး/ အထူးလေယာဉ်များ (၈)ကြိမ်တိုင်တိုင် ပျံသန်းပြေးဆွဲခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား (၁၁၄၈) ဦးအား ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ထို့အပြင် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြစ်ဒဏ် ကျခံပြီးနောက် ထိန်းသိမ်း ခံထားရသော မြန်မာနိုင်ငံသား (၃၉၁) ဦးအား သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံသားစိစစ်၍ မြန်မာသံရုံး၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့မှ မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity- C of I) ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် မလေးရှားအစိုးရအစီအစဉ်ဖြင့် စင်းလုံးငှားအထူးလေယာဉ် (၂)စီး ပျံသန်းပြေးဆွဲလျက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍လည်း ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများတွင် ကျန်ရှိနေသည့် (၃၂၂၁) ဦးအနက် နိုင်ငံသားစိစစ်ပြီးသူ (၃၁၀) ဦးအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း အထူးလေယာဉ် (၂) စီးဖြင့် (၂) သုတ်ခွဲလျက် ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်နိုင်ရေး မလေးရှားအစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၄။ ထို့အတူ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေပြီး အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေကြရသည့် တရား မဝင်/အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုသူများစာရင်းအား မြန်မာသံရုံးက ပြုစုကောက်ခံလျက်ရှိရာ ယခုအချိန်အထိ (၁၀၀၃၀) ဦး စာရင်းရရှိထားပြီး ၎င်းတို့အား မြန်မာနိုင်ငံသား မှန်/မမှန် စိစစ်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မလေးရှားသံအမတ်ကြီးအား ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တရားမဝင်/ အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် မလေးရှားအစိုးရမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၅။ အလားတူ မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ မြန်မာသံအမတ်ကြီးသည်လည်း မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများအား တွေ့ဆုံကာ မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အတည်ပြုပြီးသူများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်နိုင်ရေးအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ပေးဆောင်ရမည့် ဒဏ်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) လျှော့ပေါ့ခွင့်ရရှိရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ သံရုံး၏ တရားဝင် အကြောင်းကြားစာကိုလည်း မလေးရှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ၂၁-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသား စိစစ်ပြီးသည့် (၁၃၁) ဦး၏ စာရင်းနှင့်အတူ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ မလေးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း ၎င်း၏ နိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ တရားမဝင်/ အထောက်အထားမဲ့ အလုပ်သမားများစွာ ရှိနေသည့်အတွက် မည်သို့ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ ပါဝင်သော လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယနေ့အထိ မလေးရှားအစိုးရခွင့်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။

၇။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် မလေးရှားဘက်မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဖော်ပြပါတရားမဝင်/ အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားများအား အထူးကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်များ စေလွှတ်ကာ ဦးစားပေးအလိုက် စိစစ်အသုတ်ခွဲ၍ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားရန် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။