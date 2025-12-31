မင့်စ်မြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်သည် (၇) ကြိမ်မြောက် ဘယ်လာရုစ်ပြည့်သူညီလာခံ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (Second Session of the 7th Belarusian People’s Congress) သို့ တက်ရောက်

(၂၂-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ မင့်စ်)
ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးမိုးကျော်သူ သည် ၁၈-၁၂-၂၀၂၅ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) ၁၄၄၅ နာရီမှ ၂၁၃၀ နာရီအထိလည်းကောင်း၊ ၁၉-၁၂-၂၀၂၅ ရက်(သောကြာနေ့) ၀၉၄၅ နာရီမှ ၁၅၃၀ နာရီအထိလည်းကောင်း မင့်စ်မြို့ Engels Street ရှိ “The Palace of the Republic” တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၇)ကြိမ်မြောက် ဘယ်လာရုစ်ပြည့်သူညီလာခံ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (Second Session of the 7th Belarusian People’s Congress) သို့ မင့်စ်မြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံခြားသံတမန်များနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ညီလာခံသို့ သမ္မတ H.E Mr. Alexander Lukashenko အပါဝင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ၊ သံတမန်များ စုစုပေါင်း ၂,၂၀၀ ကျော် နှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာ ၄၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ၂၀၂၆-၂၀၃၀ ခုနှစ် အတွက် ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။