အယ်လ်ဘေးရီးယားနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဦးသော်ဇင်ဖြိုး သည် အယ်လ်ဘေးနီးယားနှင့် ဘော့စ်နီးယားနှင့် ဟာဆီဂိုးဗီးယားနိုင်ငံ နယ်စပ်တွင် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ခဲ့ပါသဖြင့် ၄င်းအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထိုင်းလေကြောင်း ပျံသန်းအမှတ် TG 0301 ဖြင့် နံနက် ၁၀:၃၅ အချိန်တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ဦးသော်ဇင်ဖြိုးသည် ဘော့စ်နီးယားနှင့် ဟာဆီဂိုးဗီးယားနိုင်ငံ၊ International Oraganization for Migration (IOM) အောက်ရှိ Voluntary Return and Reintegration Program (AVRR) ၌ ရောက်ရှိလာပြီး မြန်မာသံရုံး၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့သို့ ဆက်သွယ်၍ အကူအညီတောင်းခံခဲ့ရာ၊ မြန်မာသံရုံးမှ ဘော့စ်နီးယားနှင့် ဟာဆီဂိုးဗီးယားနိုင်ငံရှိ IOM အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း၍ ၄င်း၏ အခက်အခဲများကို ကူညီကယ်ဆယ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘေးကင်းစွာပြန်နိုင်ရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
၄င်းသည် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆို၍ လိုအပ်သည်များ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဘော့စ်နီးယားနှင့် ဟာဆီဂိုးဗီးယားနိုင်ငံတွင် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း(၂၇-၅-၂၀၂၆၊ ဘဲလ်ဂရိတ်)
