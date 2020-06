ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း

(၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်၊ ဘာလင်)

၁။ ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်သည် ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီတွင် ဘာလင်-အာဆီယံ ကော်မတီ (Berlin ASEAN Committee – BAC) ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Arif Havas Oegroseno မှ ကြီးမှူး၍ ပြုလုပ်သည့် ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီ (BAC) သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီး (State Secretary for Asia and the Pacific) အသစ်အဖြစ် စတင်တာဝန်ယူသည့် Ambassador H.E. Mr. Miguel Berger တို့ တွေ့ဆုံသည့် virtual conference သို့ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးမှ နှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားပြီးနောက် ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Miguel Berger က ဆွေးနွေးရာတွင် အီးယူအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဂျာမနီနိုင်ငံ တာဝန်ယူစဉ်အတွင်း COVID-19 ၏ ဆိုးကျိုးမှ အီးယူနိုင်ငံများ နာလန်ထူနိုင်ရန် ယူရို (၅၄၀) ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ အီးယူပြန်လည်ထူထောင်ရေးရန်ပုံငွေ ထူထောင်နိုင်ရေး၊ အီးယူ၏ အနာဂတ်တွင် စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၌ green investment များ ပါဝင်လာရေး၊ ခိုလှုံခွင့်ပေးမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ယခုနှစ်အတွင်း လိုက်ပ်ဇစ်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် အီးယူ-တရုတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၊ အီးယူနိုင်ငံများ climate neutrality သို့ ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ရေး၊ Coronavirus တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် သိပ္ပံနည်းကျ ဖော်စပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေး (vaccine) ကို အများဆိုင် ပစ္စည်း (public goods) အဖြစ် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ အီးယူ-အာဆီယံ ဆက်ဆံရေးအား မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအဆင့် (strategic partnership level) သို့ တိုးမြှင့်ရေးနှင့် အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ ပဲ့ကိုင်မူဝါဒများ ရေးဆွဲနေခြင်း အစရှိသည့် ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

၃။ အာဆီယံ သံအမတ်ကြီးများက COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေး ရရှိလျှင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်၌ ဂျာမနီနိုင်ငံက ဦးဆောင်မှုပေးရေး၊ လိုက်ပ်ဇစ်မြို့တွင် ကျင်းပမည့် အီးယူ-တရုတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိစ္စ၊ အာဆီယံ-အီးယူ မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသို့ တက်လှမ်းရေးကိစ္စ၊ ဂျာမနီနိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအပေါ် ပေးအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီကိစ္စတို့ကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။