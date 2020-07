ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီအဖွဲ့ဝင် သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဂျာမန်စီးပွားရေးနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးတို့ virtual conference ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း

(၂-၇-၂၀၂၀ ရက်၊ ဘာလင်မြို့)

ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့်သည် ၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်၊ နေ့လယ် ၃:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီ (Berlin ASEAN Committee – BAC) အဖွဲ့ဝင် သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဂျာမန်စီးပွားရေးနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး (Federal Minister for Economic Affairs and Energy) H.E. Mr. Peter Altmaier တို့၏ virtual conference ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲတွင် Mr. Peter Altmaier က COVID-19 ကပ်ရောဂါအား နိုင်ငံတကာစည်းလုံးညီညွတ်မှု (International Solidarity) ဖြင့် တိုက်ဖျက်ရေး၊ အာရှဒေသ၏ အရေးပါမှုနှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုမှု၊ လက်ရှိ ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေနှင့် ရှေ့အလားအလာ၊ အစီအမံများ ချမှတ်ထားမှု၊ ၁-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ဂျာမနီနိုင်ငံက (၆) လတာ အီးယူ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်း ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်သွားမည့်ကဏ္ဍများအဖြစ် ရာသီဥတုပူနွေးလာမှု ထိန်းချုပ်ရေး၊ လွတ်လပ်စွာ ကုန်စည်စီးဆင်းရေး၊ ဥရောပစီးပွားရေး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း (Competitiveness) ရှိရေး၊ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးသို့ ကူးပြောင်းရေး၊ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး တည်ငြိမ်စေရေး၊ ဥရောပ စက်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ (strategy for European Industrial Priorities) အပြီးသတ်ရေးဆွဲရေးနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် တန်းတူညီမျှမှု (level playing field) ရှိစေရေး၊ ပိုမိုမျှတသည့် အီးယူ-တရုတ် ကုန်သွယ်ဆက်ဆံမှုရှိစေရေး၊ COVID-19 ကာကွယ်ကုသဆေး ထုတ်လုပ်ရရှိသည့်အခါ အားလုံးလက်ဝယ်ရရှိရေးအတွက် ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖြန့်ချီရေး၊ ရွှေ့ပြောင်းရောက်ရှိလာသူများအား ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဖြစ်စေရေးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း ဖြစ်စေရေး၊ အီးယူ-အာဆီယံ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှု သဘောတူစာချုပ် (EU-ASEAN Free Trade Agreement – FTA) ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက် ရှေးရှုဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို အာဆီယံ သံအမတ်ကြီးများအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် COVID-19 vaccine ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျာမနီနိုင်ငံသည် ကာကွယ်ဆေး ရရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အများဆိုင်ပစ္စည်း (public goods) အဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံအနေဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်ရသော ကာကွယ်ဆေးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် နွေကာလခန့်တွင် ရရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း၊ အလုံအလောက်နှင့် လျင်မြန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများက ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် ၎င်းတို့နိုင်ငံများမှ ကုမ္ပဏီများ၊ start-up များ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ Coronavirus ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုတွင် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ အကူအညီပေးနိုင်မှု၊ နိုင်ငံအလိုက် FTA ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် အီးယူနှင့် ဆက်လက်ညှိနှိုင်းသွားနိုင်ရေးနှင့် EU-ASEAN FTA ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး၊ နိုင်ငံများ inward looking ဖြစ်လာ၍ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ နည်းပညာနှင့် အလုပ်သမား ကန့်သတ်လာမှုအပေါ် အီးယူအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအနေဖြင့် ဂျာမနီနိုင်ငံမှ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အနေအထားတို့နှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

မြန်မာသံအမတ်ကြီးက EU-ASEAN FTA ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး၊ အီးယူနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (EU-Myanmar Investment Protection Agreement – IPA) အား အပြီးသတ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို သီးခြားဖွဲ့စည်း၍ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားကဏ္ဍတွင် ခရီးသွားများ စိတ်ဝင်စားသည့် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်နေရာများကို စီးပွားရေးအတွက် သက်သက်သာ အလွန်အကျွံလုပ်ဆောင်ခြင်း (commercialize) မပြုလုပ်လိုကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက် အပန်းဖြေစခန်းများ ဖော်ထုတ်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းသွားလိုကြောင်း၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက် နေရာသစ်များ (emerging tourist destinations) ဖော်ထုတ်ရာတွင် ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် အီးယူတို့ထံမှ Green Investments များ ပါဝင်လာရေး ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။