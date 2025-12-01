ဗီယင်နာအခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအသင်း (UNWG)၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးရောင်းပွဲတော်တွင် မြန်မာသံရုံး/အဖွဲ့ရုံး ပါဝင်ဆင်နွှဲ 

(၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗီယင်နာ)
ဗီယင်နာအခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအသင်း (UNWG)က ကြီးမှူးလျက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဈေးရောင်းပွဲတော်ကို သြစတြီးယားစင်တာ၌ ၂၈-၁၁-၂၀၂၅ ရက်ညနေပိုင်းတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊၂၉-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး/ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ ဗီယင်နာမြို့က ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဈေးရောင်းပွဲတော်တွင် မြန်မာသံရုံး/အဖွဲ့ရုံးသည် ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက်အခြားသံရုံး/ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အကူအညီလိုအပ်နေ သည့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် ရန်ပုံငွေများပံ့ပိုးလှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ့ရိုးရာ အဝတ်အထည်များနှင့် လက်မှုပစ္စည်းများကို ခင်းကျင်းရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်မြန်မာသံရုံး/ အဖွဲ့ရုံးအနေဖြင့် နိုင်ငံများအလိုက် ကမ္ဘာ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပြပွဲတွင် ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီး၊ မြန်မာ့ရိုးရာ အကဖြင့်လည်း ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
UNWG သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အကူအညီလိုအပ်နေသည့် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ်များ အတွက် အကူအညီပေးအပ်ရေးအစီအစဉ်များ၊ ပညာရေးနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှုများကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး၊ ဩစတြီးယားနှင့် အခြားနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းလျက် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိလှူဒါန်းမှုများကို ကူညီ ပံ့ပိုးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
