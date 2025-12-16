ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ 

(၁၁-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွာဟချက် ကျဉ်းမြောင်းစေရန်နှင့် ဒေသတွင်း ပေါင်းစည်းရေးတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပါဝင်နိုင်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်အားမြှင့်တင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်းရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ” ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို လုပ်ငန်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ဦးဆောင်၍ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စတုရင်္ဂဗလခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သည်။
ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး၌ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းဖော်ဆောင်ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တန်းတူရည်တူ အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်အတွက် အာဆီယံပေါင်းစည်းရေးဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှု အစီအစဉ် (Initiative for ASEAN Integration-IAI) ၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အောက်ရှိ မဟာဗျူဟာ နယ်ပယ်အလိုက် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့်အညီ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ အာဆီယံရေးရာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်းရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ၊ IAI လုပ်ငန်းအစီအစဉ် သမိုင်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အလိုက် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုများ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်-၅တွင် ပါဝင်မည့် မဟာဗျူဟာနယ်ပယ်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများတို့ကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက မဟာဗျူဟာ နယ်ပယ်အလိုက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများကို အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ ကြသည်။