ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကို ပထမနေ့အဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်

(၂-၁၂-၂၀၂၅ ရက်၊ အဘူဒါဘီ)
၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့၊ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်း (ပထမနေ့)ကို မြန်မာသံရုံး၊ အဘူဒါဘီမြို့၌ ၂-၁၂-၂၀၂၅ ရက် (အင်္ဂါနေ့) ၀၉၃၀ နာရီအချိန်မှ ၁၆၃၀ နာရီအချိန်အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သံရုံး၊ အဘူဒါဘီမြို့မှ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်ကျော်မင်းက မဲရုံမှူးအဖြစ် ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်၍ ကြိုတင်မဲပေးကြသည့် ဆန္ဒရှင်များ၏ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များ စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ မဲပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ကြိုတင်မဲပေးခြင်းကို မြန်မာသံရုံး၊ အဘူဒါဘီမြို့တွင် ၂-၁၂-၂၀၂၅ ရက်မှ ၅-၁၂-၂၀၂၅ ရက်အထိ (၄)ရက် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
***********************