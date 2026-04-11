ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် က ချင်းမိုင်မြို့၊ အမျိုးသမီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း၌ အကျဉ်းကျခံနေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အကျဉ်းသူများအပါအဝင် အမျိုးသမီးအကျဉ်းသူများအား သွားရောက်လှူဒါန်း

မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး၊ ချင်းမိုင်မြို့မှ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးမင်းကျော်လင်း ဦးဆောင်သည့် ချင်းမိုင်မြို့အခြေစိုက် ဂုဏ်ထူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးများမှ ဂုဏ်ထူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်များနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (ချင်းမိုင်ရုံး)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ၈-၄-၂၀၂၆ ရက်တွင် ချင်းမိုင်မြို့၊ အမျိုးသမီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း (Chiang Mai Women Correctional Institution) သို့ သွားရောက်၍ အကျဉ်းကျခံလျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အကျဉ်းသူများအပါအဝင် အမျိုးသမီးအကျဉ်းသူများ၏ နေထိုင်စားသောက်မှုအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိမှုအခြေအနေများ၊ အကျဉ်းသူများ၏ တစ်နေ့တာဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အကျဉ်းသူများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ၊ ဘာသာစကားသင်တန်းများနှင့် စိတ်ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေမည့်လေ့ကျင့်ခန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုကို လေ့လာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပြီး အကျဉ်းသူများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာ များနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအား ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့ကို ချင်းမိုင်မြို့ အမျိုးသမီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms. Wipornpak Kaiboonsri နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လှိုက်လှဲနွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း တည်ထောင်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းတွင် အကျဉ်းသူ ၁,၈၀၀ ဦးခန့်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားအကျဉ်းသူ ၁၅၀ ဦးကျော်အတွက် သင့်လျော်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပေးအပ်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိဘဆွေမျိုးများထံ ဆက်သွယ်နိုင်ရေးကိစ္စများအပါအဝင် ကောင်စစ်ရေးရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိရေးကိစ္စရပ်များကို ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က အဓိကဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြီးနောက် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်က အကျဉ်းကျခံနေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား အကျဉ်းသူများအပါအဝင် အမျိုးသမီးအကျဉ်းသားများအတွက် လိုအပ်သည့် တစ်ကိုယ်ရည်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများ၊ မြန်မာအစားအစာများအပါအဝင် အသင့်စား အစားအစာများနှင့် အကျဉ်းကျခံစဉ် မွေးဖွားခဲ့သည့်ကလေးများအတွက် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှ အကျဉ်းသူများက ပြုလုပ်ရောင်းချသော လက်မှုပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူအားပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။