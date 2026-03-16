ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် မစ္စတာ အလီ မိုဟာမက် အဘူကာ အား ကွာလာလမ်ပူမြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန်သဘောတူညီ

(၁၅-၃-၂၀၂၆ရက်၊နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် မစ္စတာ အလီ မိုဟာမက် အဘူကာ အား ကွာလာလမ်ပူမြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ဆိုမာလီယာအစိုးရ၏ အဆိုပြုချက်ကို သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
မစ္စတာ အလီ မိုဟာမက် အဘူကာ ကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်တွင် ဆိုမာလီယာနိုင်ငံ၊ မိုဂါဒီရှူမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ဆိုမာလီယာနိုင်ငံရှိ ဆိုမာလီအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် ပြင်သစ်ဘာသာ (ဒီပလိုမာ) ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ ဖရန်ချေ-ကွန်တေ တက္ကသိုလ်မှ အာရပ်ဘာသာနှင့် ပြင်သစ်ဘာသာ (ဒီပလိုမာ) ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ် တွင်လည်းကောင်း၊ ဆိုမာလီယာနိုင်ငံရှိ ဆိုမာလီယာ သံတမန်သင်တန်းကျောင်းမှ သံတမန်ရေးရာ မိတ်ဆက် (ဒီပလိုမာ) ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း ရရှိခဲ့သည်။
၎င်းသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံတို့တွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြံပေး၊ စကားပြန်နှင့် ဘာသာပြန်တစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့အခြေစိုက် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆိုမာလီယာ သံရုံးတွင် ပထမအတွင်းဝန်/ သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအထိ ကွာလာလမ်ပူမြို့အခြေစိုက် မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆိုမာလီယာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဉီး ဖြစ်သည်။