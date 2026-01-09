ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၈) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အလံတင်အခမ်းအနား၊ နိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုခြင်းအခမ်းအနားနှင့် ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနားတို့ ကျင်းပခဲ့ခြင်း

(၄-၁-၂၀၂၆ရက်၊ပေကျင်း)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၈) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အလံတင်အခမ်းအနားနှင့် နိုင်ငံတော်အလံအလေးပြုခြင်း အခမ်းအနားကို ၄-၁-၂၀၂၆ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာသံရုံး၊ ပေကျင်းမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ကိန်းဝပ်စံပယ်ရာ လင်ကွန်း ကျောင်းတိုက်၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ချန်းကျန့်နှင့် ဆရာတော်၊ သံဃာတော် များအား နေ့ဆွမ်းဖြင့် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသို့ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးတင်မောင်ဆွေနှင့် မြန်မာသံရုံး ဝန်ထမ်းများ၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)ရုံးမှ စစ်သံမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်ဇော်နိုင်နှင့် စစ်သံရုံးဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။