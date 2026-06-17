ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့ရှိ Aerospace City သို့သွားရောက်လေ့လာ (၁၅-၆-၂၀၂၆၊ ပေကျင်း)

အဆိုပါ Aerospace City သည် ပေကျင်းမြို့ Haiden district ၏ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး၊ “Project 921” ဟု မကြာခဏ ရည်ညွှန်းလေ့ရှိကာ အာကာသယာဉ်မှူးလေ့ကျင့်ရေး အခြေစိုက်စခန်းနှင့် မစ်ရှင်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ တစ်ခုဖြစ် ကြောင်း၊ အဆိုပါ အဆောက်အဦသည် ပေကျင်းအနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ၂.၃ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (ဧက ၅၇၇) ကျယ်ဝန်းသော မြေပေါ်တွင်တည်ရှိသော ကြီးမားသည့် ကျောင်းဝင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် စတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ပေကျင်း အာကာသထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ (Beijing Aerospace Control Centre – BACC)၊ တရုတ်အာကာသနည်းပညာအကယ်ဒမီ (China Academy of Space Technology – CAST)နှင့် တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူးစင်တာ (Astronaut Centre of China – ACC) တို့၏အခြေစိုက်ရာနေရာလည်းဖြစ်သည်။