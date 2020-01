ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားအား မြန်မာသံရုံး၊ စင်ကာပူမြို့မှ ကျင်းပခြင်း

(၁၁-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ စင်ကာပူမြို့)

(၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားအား ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ ညနေ (၁၈၃၀)နာရီအချိန်မှ (၂၀၃၀)နာရီအချိန်ထိ စင်ကာပူမြို့ Shangri-La Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အခမ်းအနားသို့ Guest of Honour အဖြစ် စင်ကာပူနိုင်ငံ Minister, Prime Minister’s Office, Second Minister for Finance and Second Minister for Education ဖြစ်သူ Ms. Indranee Rajah ဦးဆောင်သော စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စင်ကာပူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာအသိုက်အဝန်းနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည် (၂၅၀)ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အခမ်းအနားတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဌေးအောင်မှ လွတ်လပ်ရေးနေ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသော ဧည့်သည်တော် ဝန်ကြီး Ms. Indranee Rajah မှ လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက် ဂုဏ်ပြုစကားပြန်လည် ပြောကြားခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်သီချင်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ ကျန်းမာစေရန် အပြန်အလှန်ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကြွရောက်လာသော ဧည့်သည်များအား ဟိုတယ်မှတည်ခင်းသော စားသောက်ဖွယ်ရာများအပြင် မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာများဖြစ်သော မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ နတ်သုဒ္ဓာ၊ ရွှေထမင်း၊ ဆနွင်းမကင်းတို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ကုမုဒြာမြန်မာကျောင်းသူကျောင်းသားများက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အကများဖြင့် တင်ဆက်ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။