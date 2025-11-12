ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ (၂၀၃) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

(၁၁-၁၁-၂၀၂၅ရက်၊ရန်ကုန်)
ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ၏ (၂၀၃)ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲ အခမ်း အနားကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက် ညပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး နေအိမ်၌ကျင်းပရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gustavo Rocha de Menezes နှင့် တာဝန်ရှိသူများ က ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဧည့်သည်တော်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးကြိုဆို နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သီချင်းနှင့် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်သီချင်းတို့ဖြင့် အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်သည်။ ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Gustavo Rocha de Menezes က ကြိုဆို နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့် ဆုတောင်းစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဧည့်ခံပွဲသို့ တက်ရောက်လာသော ဧည့်သည်တော်များအား ညစာစားပွဲ ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
အဆိုပါဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိုးသိန်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ မြို့တော်ဝန် ဦးဗိုလ်ဌေး၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိနိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများ၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဌာနေကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။