ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ကျင်းပသည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပြောကြားပွဲသို့ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်

(၁၆-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ ဗီယင်နာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Muhammad Shehbaz Sharif ၏ ဩစတြီးယားနိုင်ငံသို့ တရားဝင်ခရီးလာရောက်နေစဉ်အတွင်း ၁၆-၂-၂၀၂၆ ရက်တွင် ဗီယင်နာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာ၌ ပါကစ္စတန်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးက ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သော “စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု-ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာဝပြောရေး လမ်းကြောင်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားပွဲသို့ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂနှင့်အခြား နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်း သည် အခြားအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှေးဦးစွာ ပါကစ္စတန်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IAEA) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) ယာယီအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ကုလသမဂ္ဂ စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (UNIDO) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့က အမှာစကား အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ ပြီးနောက်၊ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်က မိန့်ခွန်း (keynote address) ပြောကြားခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်က ရေရှည်တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အားလုံးပါဝင်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အရေးပါမှု၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းများတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိမှု၊ အငြင်းပွားမှုများ၊ ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းရာတွင် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းအဖြစ် သံတမန်ရေးရာနှင့် ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကို ထောက်ခံအားပေးလျက် IAEA ၊ UNODC နှင့် UNIDO အပါအဝင် ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြုသဘောဆောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အလေးထားမှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးကို တံတားတစ်စင်းသဖွယ် ဆက်သွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အသိပညာမျှဝေခြင်းနှင့် နည်းပညာဖလှယ်ခြင်း လိုအပ်မှုတို့ကို ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။