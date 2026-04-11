နျူကလီးယားစမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုအလုံးစုံ တားဆီးပိတ်ပင်ရေး စာချုပ်အဖွဲ့ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးကော်မရှင် အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူးအား အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီက တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် တက်ရောက်

(၁၀-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ ဗီယင်နာ)
ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် နျူကလီးယားစမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှု အလုံးစုံတားဆီးပိတ်ပင်ရေးစာချုပ်အဖွဲ့ (CTBTO)ဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးကော်မရှင်၏ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Dr. Robert Floyd အား အာဆီယံ-ဗီယင်နာကော်မတီ (AVC) က ၉-၄-၂၀၂၆ ရက်တွင် ထိုင်းအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်၏ နေအိမ်၌ နေ့လယ်စာတည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့ရာ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းသည် အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ရုံးများမှ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ယာယီတာဝန်ခံများနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါနေ့လယ်စာစားပွဲတွင် အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး နှင့် AVC အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များသည် CTBTO စာချုပ်အတည်ပြုအသက်ဝင်နိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး၏ စင်ကာပူနှင့် အင်ဒိုနီးရှား ခရီးစဉ်များအပါအဝင် CTBTO နှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ နျူကလီးယားလက်နက်မပြန့်ပွားရေးစာချုပ် (NPT) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးညီလာခံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ CTBTO ၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့် ဘတ်ဂျက်ကိစ္စရပ်များ၊ CTBTO ၏ နိုင်ငံတကာနျူကလီးယား စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲမှုများကို စောင့်ကြည့်သည့်စနစ်များ (IMS) ရေရှည်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးအရေးကြီးမှုတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးအမြင်ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။