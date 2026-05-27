ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်ကျော်ဇံသည် နီကာရာဂွါသမ္မတ နိုင်ငံ၊ မာနာဂွာမြို့တွင် မြန်မာသံရုံးသစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပဏာမ လေ့လာ ဆန်းစစ်မှု ခရီးစဉ်အဖြစ် ၂၁-၅-၂၀၂၆ ရက် မှ ၂၇-၅-၂၀၂၆ ရက်အထိ မာနာဂွာမြို့သို့ သွားရောက် လျက်ရှိရာ၊ ၂၂-၅-၂၀၂၆ ရက်၊ ၁၅၀၀ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ နီကာရာဂွါသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Valdrack Jaentschke Whitaker မှ သံအမတ်ကြီးအား နွေးထွေးပျူငှာစွာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲ၌ နီကာရာဂွါသမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာသံအမတ်ကြီး တို့သည် မာနာဂွာမြို့တွင် မြန်မာသံရုံးသစ်ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေများနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမြှင့်တင်နိုင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Valdrack Jaentschke Whitaker အနေဖြင့် ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတသစ် ကတိသစ္စာပြုခြင်းနှင့် စတင်တာဝန်ယူခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့သည့်အတွက် များစွာကျေနပ်အားရမိပါ ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ နီကာရာဂွါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Valdrack Jaentschke Whitaker နှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ နီကာရာဂွါနိုင်ငံ သမ္မတ၏ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Laureano Ortega Murillo နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mrs. Olimpia Ochoa တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
နီကာရာဂွါသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Valdrack Jaentschke Whitaker မှ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်ကျော်ဇံအား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း(၂၂-၅-၂၀၂၆၊ ဘရာဇီးလ်)
