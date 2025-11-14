နိုင်ငံဖြတ်ကျော်အုပ်စုဖွဲ့မှုခင်းများတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပသည့် အဆင့်မြင့် အခမ်းအနားသို့ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်(၁၁-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗီယင်နာ)

ကုလသမဂ္ဂ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC) ကကြီးမှူး၍ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် အုပ်စုဖွဲ့ မှုခင်းများတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အဆင့်မြင့်အခမ်းအနားကို ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင် ဩစတြီးယားနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ၊ ဗီယင်နာမြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်သံအမတ်ကြီး ဦးမင်းသိမ်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဩစတြီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mr. Alexander Van der Bellenနှင့် အီတလီနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mr. Sergio Mattarella တို့က ဂုဏ်ပြုတက်ရောက် ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီး၊ UNODC အမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms. Ghada Waly နှင့်အတူ မိန့်ခွန်းများအသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။