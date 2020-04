နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Video conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံအပေါင်းသုံး အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့သို့ ပါဝင်တက်ရောက်

COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဌ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် video conferencing စနစ်ဖြင့် ယနေ့ နံနက် ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် COVID-19 ကူးစက် ရောဂါဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ် သည့် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ဆိုင်ရာ အာဆီယံအပေါင်းသုံး အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး တို့သို့ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံအပေါင်းသုံး အထူးထိပ်သီးအစည်း အဝေးတို့တွင် ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် Nguyen Xuan Phuc က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ အာဆီယံ အထူး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များ နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ပြီး၊ အာဆီယံ အပေါင်းသုံး အထူးထိပ်သီး အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ နှင့် အပေါင်းသုံးနိုင်ငံများဖြစ်သည့် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များအပြင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံအပေါင်းသုံး အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့တွင် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များက COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် မိမိတို့နိုင်ငံအလိုက် ဆောင်ရွက်နေကြသည့် အစီအမံများ၊ အတွေ့အကြုံများနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ ကြသည်။ ထို့ပြင် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များက COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်ရေးကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြည်သူများအား အသိပညာပေးမှုနှင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ မြေပြင်သတင်းအချက်အလက်နှင့် နိုင်ငံအလိုက် ဆောင်ရွက်သည့် အစီအမံများ ပုံမှန်ဖလှယ်ခြင်း ကို ပိုမိုခိုင်မာစေရေး၊ အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ(သို့မဟုတ်) တတိယ နိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေသည့် ကူးစက်ရောဂါခံစားနေရသော အာဆီယံ နိုင်ငံသားများကို သင့်လျော်သည့် အကူအညီနှင့် အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ရေး၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အာဆီယံ ရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ရေး၊ ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ ပူးတွဲသုတေသန ပြုခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးများထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုခိုင်မာစေရေး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်၏ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ဘေးကင်း လုံခြုံမှုကို အကာအကွယ်ပေးရေး၊ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးတွင် လုံလောက်သည့် ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးအဆောင်များ ကူညီပံ့ပိုး နိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေး၊ ဒေသအတွင်း၌ ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး အတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအမံများ ပိုမိုခိုင်မာစေရေး၊ ကမ္ဘာ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးထိခိုက် နစ်နာမှုများ ဖြေရှင်းရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်ရေး၊ အကျပ်အတည်းကာလတွင် အရေးကြီးသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန် ကူညီပံ့ပိုးရေးနှင့် COVID-19 အလွန်ကာလအတွက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရေးဆွဲရေး၊ စသည့်ကိစ္စရပ်များတွင် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံအပေါင်းသုံး အထူးထိပ်သီးအစည်း အဝေးများတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ၌ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကုသရေးတို့တွင် မြန်မာအစိုးရက ဆောင်ရွက်နေသည့် အစီအမံများ၊ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့တစ်ရပ်လုံး ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် ချဉ်းကပ်မှု ပုံစံဖြင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူ့အင်အားကို စုစည်းရယူ၍ ပြည်သူများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရယူခြင်းနည်းလမ်းများဖြင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် က မိမိတို့၏အတွေ့အကြုံအရ P (၄) လုံး ဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေး ဉီးဆောင်မှု (Political leadership) ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအမံ (Preventive measures)၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု (Peoples’ participation) နှင့် မိတ်ဖက်များ (Partners) ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှု တို့ကို အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကူးစက်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် လူမှု-စီးပွားထိခိုက်နစ်နာမှု လျော့ချရေးတို့အတွက် အရေးကြီးကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးရေး၊ ထိန်းချုပ်ရေး နှင့် ကုသရေးတို့တွင် အကူအညီပေးကြသည့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အပေါင်းသုံးနိုင်ငံများနှင့် အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံများအားလုံးအပေါ် တွင် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။

ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ကမ္ဘာ့ကူးစက် ရောဂါ၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြရာတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ အနေဖြင့် ရယူနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များနှင့် လက်ရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှု ယန္တရားများကို အပြည့်အဝ အသုံးချရေး၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရှိ ကျန်းမာ ရေးစနစ်များ၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုစွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်ခိုင်မာစေ ရေး၊ COVID-19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လူမှု-စီးပွားဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို လျော့နည်း သက်သာစေရန်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် သာယာဝပြော ရေးအတွက် အရေးကြီးသည့် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊ မရှိမဖြစ် ကုန် ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အကျပ်အတည်း ကာလတွင် ဒေသအတွင်းရှိ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေး၊ သာယာဝပြောရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ သွားလာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအိမ်ရှင် နိုင်ငံများက လုံလောက် သည့် အကူအညီများနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ကူညီပံ့ပိုးပေးရေး၊ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေ သည့်ကာလတွင် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့် ဒီဂျစ်တယ်ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုးရေးတို့အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုခိုင်မာစေရေး၊ COVID-19 ၏ စိန်ခေါ်မှု များ ရှိနေစေကာမူ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေရေး၊ စသည်တို့တွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုပိုမိုတိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် COVID-19 ကူးစက် ရောဂါဆိုင်ရာ အာဆီယံ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ကြေညာစာတမ်း (Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019) ကို လည်းကောင်း၊ အာဆီယံအပေါင်းသုံး အထူး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ အာဆီယံ အပေါင်းသုံး အထူး ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက် (Joint Statement of the Special ASEAN Plus Three (APT) Summit on Coronavirus Disease 2019) ကို လည်းကောင်း၊ အသီးသီး အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ကြေညာစာတမ်းတွင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်များက COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ များကို အကာအကွယ်ပေးရေးအတွက် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် တုံ့ပြန်ရေးအစီအမံများ အချိန်မီဖလှယ်ခြင်း ၊ အတွေ့အကြုံနှင့် အလေ့ အကျင့်ကောင်းများ မျှဝေခြင်း၊ စသည်တို့မှ တစ်ဆင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအမံများ တိုးတက်ခိုင်မာစေရန်၊ ရောဂါ စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ အပါအဝင် ဆေးဝါး များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ပစ္စည်းများနှင့် အသုံးအဆောင် များ ကူညီပံ့ပိုးရေးတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန်၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များနှင့်ဒေသ၏ ကူးစက်ရောဂါ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ရန်၊ COVID-19 စုပေါင်းတိုက်ဖျက်ရာတွင် အခြားအာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) တတိယနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော အာဆီယံ နိုင်ငံသားများကို သင့်လျော်သည့် အကူအညီနှင့် အထောက်အပံ့များ ပေးအပ်သွားရန်၊ COVID-19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လူမှု-စီးပွား ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို လျော့ပါးသက်သာစေရန်အတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အာဆီယံ၏ ဈေးကွက်ကို ဖွင့်ထားပြီး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဒေသတွင်း ထောက်ပံ့မှုလမ်းကြောင်း ထိန်းသိမ်းထားရှိရေးကို ဆက်လက်ကတိပြုကြရန် ဆုံးဖြတ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

အလားတူ အာဆီယံအပေါင်းသုံး အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တွင် အာဆီယံအပေါင်းသုံးခေါင်းဆောင်များက သတင်းအချက်အလက်များနှင့် တုံ့ပြန်မှုအစီအမံ များ အချိန်မီဖလှယ်ခြင်း ၊ အတွေ့အကြုံနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ မျှဝေခြင်း နှင့် COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးတွင် နည်းပညာအကူအညီများ အပြန် အလှန် ပေးအပ်ခြင်းတို့ ကို တိုးတက်ခိုင်မာစေရန်၊ အမျိုးသားအဆင့်နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ၏ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှု စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရန်၊ ကူးစက်ရောဂါနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သုတေသနလုပ်ငန်း များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တိုးတက်ခိုင်မာစေရန်၊ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၏ စွမ်းရည်နှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အာဆီယံနှင့် အပေါင်းသုံးနိုင်ငံများအကြား အပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးကို အားပေးရန် ၊ အခြားအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများတွင် ရောက်ရှိနေသည့် အာဆီယံအပေါင်းသုံးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံသားများကို သင့်လျော်သည့် အကူအညီနှင့် အထောက်အပံ့ များပေးအပ်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆုံးဖြတ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

အဆိုပါထိပ်သီးအစည်းအဝေးများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးတို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြ သည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နေပြည်တော်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၁၄ ရက်