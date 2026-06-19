နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် Zhejiang Qingshi New Material Technology Co.,Ltd., သို့ ရောက်ရှိလေ့လာ

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာအဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် Zhejiang Qingshi New Material Technology Co.,Ltd., သို့ ရောက်ရှိကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကုမ္ပဏီပြခန်းအတွင်း လှည့်လည်၍ အမျိုးအစားကောင်းသည့် ဝါးပင်များအား သုတေသနပြုရွေးခြယ်၍ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ရူပဇီဝနည်းပညာဖြင့် ဝါးချည်မျှင် အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝါးချည်မျှင်အား အခြားသော ပိုး၊ ဝါ၊ သိုးမွှေး စသည်တို့အပါအဝင် ချည်မျှင်အမျိုးမျိုးနှင့် အချိုးကျရောစပ်၍ ချည်များ၊ အထည်အလိပ်များ၊ အဝတ်အထည်များ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ထားရှိမှုတို့ကို လိုက်လံရှင်းလင်းတင်ပြရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတက သိရှိလိုသည်များအား ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးသည်။
#PPIB