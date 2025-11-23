နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန (၂)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အာဆီယံ-တရုတ် ရက်သတ္တပတ် (၂၀၂၅) သို့ တက်ရောက်ရန် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ

(၁၅-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ နေပြည်တော်)
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန (၂)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကိုကိုလှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အာဆီယံ-တရုတ်စင်တာအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာရှီကျုံးကျွင့်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဖူးကျန့်ပြည်နယ်၊ ဖူကျိုးမြို့တွင် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် အာဆီယံ-တရုတ် ရက်သတ္တပတ် (၂၀၂၅) သို့ တက်ရောက်ရန် ၁၅-၁၁-၂၀၂၅ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးနိုင်မင်းကျော်နှင့် ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများ လိုက်ပါသွားကြပါသည်။ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေဖြင့် တရုတ်-အာဆီယံ ရက်သတ္တပတ် (၂၀၂၅) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အခြားဆက်စပ် အခမ်းအနားများသို့လည်း တက်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။