နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းဟောင်းများအသင်းယာယီရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ

(၂၃-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ ရန်ကုန်)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းဟောင်းများအသင်း၏ ယာယီရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀-၂-၂၀၂၆ ရက်၊ နံနက် ၉:၃၀ နာရီချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (ရန်ကုန်)၏ တိုးချဲ့အဆောက်အအုံ ပရဝုဏ်အတွင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေ၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကိုကိုကျော်၊ မြန်မာနိုင်ငံမဟာဗျူဟာနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့် အငြိမ်းစား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ သံအမတ်ကြီးများ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းဟောင်းများအသင်း၏ နာယက၊ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အသင်းဝင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းဟောင်းများ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံမဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံ တကာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ(ဒုတိယဝန်ကြီး-ငြိမ်း)၊ ဦးသန့်ကျော်က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေ က အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းဟောင်းများအသင်း နာယက (ဒုတိယဝန်ကြီး-ငြိမ်း) ဦးညွန့်ဆွေ၊ အငြိမ်းစားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် ဝါရင့်သံတမန်များက ကျေးဇူးတင်စကားများ အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းဟောင်းများအသင်းသို့ ရန်ပုံငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်းများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ တက်ရောက်လာသူများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လန်းဆန်းစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်းဟောင်းများအသင်း ယာယီရုံးခန်း၏ ကမ္ပည်းမော်ကွန်းအား အမွှေးနံ့သာများဖြင့် ပက်ဖျန်းကာ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။