နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ

(၁၉-၈-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာလီဆန်းဟွာအား ၁၉-၈-၂၀၂၀ ရက် (၁၄၀၀) နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။

ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အရေးကြီး စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတတ်ပညာရှင်များ အပြန်အလှန် သွားလာနိုင်ရေးကိစ္စ၊ နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ သွားရေးကိစ္စ၊ ပထမအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုနှင့် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မရှင်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး (Joint Commission on Trade and Industrial Cooperation) ကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ပုံစံဖြင့် ကျင်းပသွားရေးကိစ္စ၊ မြန်မာ-ကိုရီးယား သံတမန်ဆက်ဆံရေး (၄၅) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ပူးတွဲယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျင်းပသွားရေးကိစ္စ၊ နေပြည်တော်၌ မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း (Myanmar Development Institute -MDI) နှင့် ရန်ကုန်မြို့၌ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ဆရာအတတ်သင်သိပ္ပံ (Technical Vocational Education and Training Teacher Training Institute of Myanmar- TTTI) အား ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ရေးကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။