နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မလေးရှားနိုင်ငံ၌ အခက်အခဲတွေ့နေကြသည့် တရားမဝင် မြန်မာအလုပ်သမားများကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မလေးရှားသံအမတ်ကြီးအား ခေါ်ယူဆွေးနွေးခြင်း

(၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်မြင့်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားသံအမတ်ကြီး Mr. Datuk Zahairi Bin Baharim အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်၊ (၁၃၀၀) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့် ကန့်သတ်မှုများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အခက်အခဲတို့ကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၌ အခက်အခဲမျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေကြရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရှိနေပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် တရားဝင် သွားရောက်သူများဖြစ်စေ၊ တရားမဝင် သွားရောက်သူများဖြစ်စေ ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် တာဝန်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေကြပြီး အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေကြရသည့် အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာအစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရေးအတွက် မလေးရှားအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်သွားရန် နည်းလမ်းရှာဖွေလိုပါကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသား စိစစ်ပြီးသူများအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (Certificate of Identity – C of I) ထုတ်ပေးသွားနိုင်ပါကြောင်း၊ COVID-19 ကာလအတွင်း အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မလေးရှားအစိုးရမှ ဒဏ်ကြေးကောက်ခံခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုပေးစေလိုကြောင်း၊ မလေးရှားဘက်မှ ခွင့်ပြုပါက မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်များစေလွှတ်၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားလိုကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မလေးရှားသံအမတ်ကြီး Mr. Datuk Zahairi Bin Baharim မှ မြန်မာအစိုးရ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကို မလေးရှားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများသို့ ဆက်လက်တင်ပြပြီး အကြောင်းပြန်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။