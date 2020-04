နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဉီးစိုးဟန်မှ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ ပါဝင်တက်ရောက်

(၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်၊ နေပြည်တော်)

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန် ဉီးဆောင်သည့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၀၈၃၀ နာရီတွင် အင်တာနက်ကွန်ရက်အသုံးပြု Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အရေးပေါ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး (The First Video Conference of the ASEAN Coordinating Council Working Group on Public Health Emergencies) သို့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်မှ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးတွင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများက COVID-19 ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား လက်ရှိ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများနှင့် နိုင်ငံအလိုက် ဆောင်ရွက်နေကြသည့် အစီအမံများ၊ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အတွေ့အကြုံများ ဖလှယ်ရေး၊ ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့်ရေး၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းရေး၊ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ရေး၊ စသည့်ကိစ္စရပ်များအပြင် အာဆီယံ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ၏ COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ Video Conferencing အစည်းအဝေး ကျင်းပရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ထားရှိမှု အခြေအနေများနှင့် COVID-19 ဆိုင်ရာ အာဆီယံသီးသန့်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံအပေါင်းသုံး သီးသန့်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို Video Conferencing ပုံစံဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ်တွင် ဆွေနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။

အဆိုပါ Video Conferencing အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။