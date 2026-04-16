နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သံတမန်သင်္ကြန်ပွဲတော် (၂၀၂၆ ခုနှစ်) အခမ်းအနားကျင်းပ

(၁၄-၄-၂၀၂၆ရက်၊ရန်ကုန်)
၁၃၈၈ ခုနှစ်၊ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအခါသမယကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သံတမန်သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ၁၄-၄-၂၀၂၆ ရက်၊ မဟာသင်္ကြန်အကျနေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ မဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ၏ မြက်ခင်းပြင်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကိုကိုကျော်က နှစ်သစ်ကူးဆုမွန်ကောင်း ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး သံတမန်သင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံခြားသံရုံးများ/ အဖွဲ့ရုံးများမှ သံတမန်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ၎င်း၏လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်ကောင်စစ်ဝန်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ မဟာဗျူဟာနှင့် နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ အရာထမ်း/ အမှုထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းဟောင်းများ၊ မြန်မာသံတမန်သင်တန်းကျောင်းမှ နည်းပြများနှင့် သင်တန်းသား/သူများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များက ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။
သံတမန်သင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ တက်ရောက်လာကြသည့် သံတမန်များနှင့် ဧည့်သည်တော်များအား မြန်မာ့ရိုးရာအစားအစာများဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများက သင်္ကြန်ယိမ်းအကအလှများဖြင့် သီဆိုကပြ ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီးနောက် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသူများက ပျော်ရွှင်စွာ အတူတကွ ရေပက်ကစားခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။