နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က တီမောလက်စ်တေ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံအား ဆင့်ခေါ်တွေ့ဆုံ

(၁၆-၁-၂၀၂၆ရက်၊နေပြည်တော်)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဟောက်ခန့်ဆုမ်းသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တီမောလက်စ်တေသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ မစ္စတာ အဲလီစီယို ဒို ရိုဆားရီရို ဒီ ဆော်ဆာ အား ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် ၁၅၀၀ နာရီအချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆင့်ခေါ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံစဉ် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က တီမောလက်စ်တေအစိုးရအနေဖြင့် အာဆီယံ ပဋိညာဉ်နှင့် အာဆီယံ၏ အခြေခံမူများကို လိုက်နာရန် ကတိပြုသည့် ၎င်း၏ ကတိကဝတ်များကို ချိုးဖောက်လျက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကာ ဆန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့်ကိစ္စရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားကာ သတိထောက်လွှာအား ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။