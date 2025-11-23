နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကိုကိုကျော်မှ ဗန်ကောက်မြို့၊ မြန်မာသံရုံး၌ လိုအပ်သည်များမှာကြား

(၁၃-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ဗန်ကောက်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကိုကိုကျော်သည် ၁၃-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗန်ကောက်မြို့၊ မြန်မာ သံရုံးသို့ ရောက်ရှိပြီး ကောင်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း၊ သံရုံးဝန်ထမ်းများ၊ ဒေသခန့်ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ နိုင်ငံသားအကျိုး ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ၂၈-၁၂-၂၀၂၅ ရက်တွင် စတင်မည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်များ မြန်မာသံရုံးတွင် ကြိုတင်မဲပေး နိုင်ရေး ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများနှင့် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စများအပေါ် လမ်းညွှန်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။