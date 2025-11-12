နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးကို လက်ခံတွေ့ဆုံ

(၁၁-၁၁-၂၀၂၅ ရက်၊ ရန်ကုန်)
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဆွေသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အဘ်ဟေး တာကူးရ် ကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်၊ ၀၈၃၀ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပန်းဝါဧည့်ရိပ်သာ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် ကိစ္စရပ်များ၊ အထူးသဖြင့် နယ်နိမိတ် ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ငလျင်ဘေးအလွန် အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများနှင့် အိန္ဒိယသံရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။